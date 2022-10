Atlético confia em João Félix: "Não receamos nada, vai demonstrar o que é"

Enrique Cerezo, presidente dos colchoneros, falou sobre a demora do internacional português em convencer de forma regular

Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, abordou o momento de João Félix e a demora em convencer de forma regular, antes do encontro da Direção dos colchoneros e a do Club Brugge, no habitual almoço promovido pela UEFA antes de cada jogo da Liga dos Campeões. E Cerezo não tem dúvidas de que Félix vai calar os críticos.

"Estamos tranquilíssimos. É um magnífico jogador e realmente ainda tem que demonstrar o que é, mas com o tempo vai demonstrar. Não receamos nada, é jogador do Atlético, um jogador magnífico e com um contrato longo. Estamos encantados com ele e há que ter em conta que há gente que se adapta imediatamente e outros que demoram mais. Mas creio que triunfará aqui com a muita qualidade e categoria que tem", afirmou Enrique Cerezo.

O líder do Atlético abordou ainda o futuro do clube que não imagina sem Simeone ao leme (leva dez épocas no clube), e comentou com satisfação o desfecho da contratação de Griezmann.

