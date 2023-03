Atiram copo a Luís Castro e agora o Botafogo pode ser castigado

Adeptos do Botafogo, descontentes com o técnico português, atiraram objetos quando este saída de campo. Agora, podem ter de jogar à porta fechada

O adeptos do Botafogo não estão satisfeito com o trabalho de Luís Castro no clube e no final da partida com a Portuguesa (0-0) atiraram um copo que lhe acertou, quando este abandonava o campo.

Agora, apesar de serem os próprios adeptos, o clube orientado por Luís Castro arrisca uma sanção, que pode ir até jogo à porta fechada ou proibição de jogar em casa, ou simplesmente uma multa, no melhor dos casos.

"Após o encerramento da partida, fomos informados pelo delegado da partida Djalma César Moreira de Souza que quando o técnico do Botafogo, Sr. Luís Manuel Ribeiro de Castro, se direcionava ao balneário foi arremessado um copo de plástico na sua direção pela torcida do Botafogo e que não foi possível identificar o torcedor pelo policiamento", escreveu o árbitro no relatório.