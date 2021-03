Athletico Paranaense surpreende e anuncia português como novo treinador

António Oliveira, de 38 anos, assume o leme do clube brasileiro.

É português o novo treinador do Athletico Paranaense, equipa que terminou a última edição do Brasileirão no nono lugar: trata-se de António Oliveira, de 38 anos, que estava a desempenhar a função de adjunto de Paulo Autuori, que agora assume em exclusivo a pasta de diretor técnico.

O jovem treinador luso é filho de Toni, antigo jogador e treinador do Benfica, e cumpre o segundo ano no futebol brasileiro, depois de ter trabalhado com Jesualdo Ferreira no Santos.

A decisão do Athletico foi anunciada este sábado por Autuori, de saída do cargo de treinador, explicando também que Bruno Lazaroni ficará a cargo da formação de sub-23.

António Oliveira conta também com passagens pelo Tractor, do Irão - que o pai treinou durante várias épocas -, pelo Rudar, da Eslovénia, e pelo Kuzma, do Kuwait. Junta-se agora a Abel Ferreira na galeria de treinadores principais portugueses no Brasileirão.