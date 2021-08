António Oliveira brilha na Taça Sul-Americana após duelo de cortar a respiração

Equipa brasileira nas meias-finais da prova.

António Oliveira vive um momento de grande felicidade, depois de conduzir o Athletico Paranaense às meias-finais da Taça Sul-Americana, após um duelo épico com a Liga do Quito.

A formação brasileira deu a volta à derrota por 1-0 no Equador, vencendo em casa por 4-2 na segunda mão, num jogo onde teve de correr atrás do prejuízo.

Amarilla, ao minuto 11, colocou a formação equatoriana na frente e a resposta surgiu com um bis de Christian. Todavia, o intervalo não chegou sem o 2-2 no marcador, autoria de Julio. Obrigado a marcar dois golos para seguir em frente, uma vez que os golos fora ainda contam como fator de desempate, o Athletico alcançou a glória com novo bis, agora de Bissoli, com golos aos 62' e 69', este último de penálti.

A formação de António Oliveira vai agora medir forças com o Peñarol, do Uruguai, nas meias-finais. Red Bull Bragantino e Libertad também vão discutir um lugar na final.