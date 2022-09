Atenção Portugal: Coreia do Sul, de Paulo Bento, empata com a Costa Rica

Em Goyang, Hwang, jogador do Wolverhampton, de Bruno Lage, deu vantagem à Coreia do Sul, aos 28 minutos, mas a Costa Rica deu a volta ao marcador através de Bennette, médio de 18 anos que bisou.

A Coreia do Sul, adversária de Portugal no Mundial de 2022 e que é treinada por Paulo Bento, empatou (2-2) esta sexta-feira com a Costa Rica, num particular de preparação para a competição que vai decorrer no Catar.

Em Goyang, Hwang, jogador do Wolverhampton, de Bruno Lage, deu vantagem à Coreia do Sul, aos 28 minutos, mas a Costa Rica deu a volta ao marcador através de Bennette, que também alinha em Inglaterra, mas no Sunderland (segunda divisão), com o médio de 18 anos a bisar, aos 41 e 64.

Numa altura em que a Costa Rica já alinhava com menos uma unidade, por expulsão de Alvarado (81 minutos), a equipa de Paulo Bento refez a igualdade, aos 86, por Son, avançado do Tottenham.

A Coreia do Sul é adversária de Portugal no Grupo H do Mundial de 2022, juntamente com Uruguai e Gana.

O próximo Campeonato do Mundo arranca em 20 de novembro e termina em 18 de dezembro.