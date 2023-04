Assistência fantástica de Rafael Leão: veja quanto correu e a velocidade máxima que atingiu

Avançado português pegou na bola na metade do campo do Inter e driblou em velocidade até à área adversária oferecendo o golo a Giroud

Rafael Leão não marcou, mas foi a grande figura do Nápoles-Milan (1-1), com uma jogada fantástica que terminou no golo de Giroud (1-0 aos 43').

O atacante portugu~es pegou na bola a meio do meio-campo do Milan e arrancou em velocidade, deixando três adversários para trás, antes de oferecer o golo a Giroud.

Segundo a análise da Eleven Sports, através de uma ferramenta para tal, Leão correu 75 metros e alcançou os 34 km/h.

Reveja a jogada:

RAFAEL LEÃO O golo foi do Giroud mas toda esta jogada é amor



@ChampionsLeague | @sscnapoli 0 x 1 @acmilan#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/31IGoHuhCp - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 18, 2023