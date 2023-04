Assistência de Yuri Ribeiro ajuda Legia a chegar à final da Taça da Polónia

O contributo do defesa que, após a saída do Benfica, já passou pelos ingleses do Nottingham Forest antes de ingressar no Legia, atual segundo classificado da principal liga polaca, ocorreu ao 12.º jogo consecutivo a fazer os 90 minutos

O Legia de Varsóvia triunfou por 1-0 na última terça-feira na visita ao terreno do Kalisz, em jogo das meias-finais da Taça da Polónia, com o golo de Strzalek (2') a ser apontado após assistência de Yuri Ribeiro, lateral-esquerdo português de 26 anos formado nas escolas do Benfica que abriu assim a possibilidade da equipa capitaneada pelo médio Josué reforçar a candidatura à conquista da competição.

O contributo do defesa que, após a saída do Benfica, já passou pelos ingleses do Nottingham Forest antes de ingressar no Legia, atual segundo classificado da principal liga polaca, ocorreu ao 12.º jogo consecutivo a fazer os 90 minutos. Yuri Ribeiro agarrou a titularidade em novembro, após um golo marcado ao Lechia Gdansk, e não mais libertou a vaga. O jogador português alinhou, até ao momento, em 21 jogos, superando os 18 da temporada passada.