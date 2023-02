Asprilla elogia Rafael Leão e diz: "Para marcar um golo, eu tinha de passar por Baresi, Costacurta..."

Estrela do futebol colombiano na década 90 do século XX deixa elogios para Rafael Leão, mas aponta a necessidade do português do Milan fazer mais

Entrevistado pelo jornal italiano Corriere dello Sport, Faustino Asprilla, craque colombiano que brillhou na Serie A na década de 1990, ao serviço do Parma, assumiu ser fã das qualidades de Rafael Leão.

"O Nápoles é uma equipa de que eu gosto e Osimhen é realmente talentoso. Será ele melhor do que eu? Não sejas estúpido... Joguei na Serie A quando havia Van Basten, Gullit, Baresi, Maldini, Del Piero, Roberto Baggio... Para marcar um golo, tinha de passar por Baresi, Costacurta e Vierchowod. Não há comparação entre o futebol em que eu joguei e o de hoje", começou por dizer, antes de referir-se ao português do Milan.

"Dos outros, gosto do Rafael Leão, mas ele precisa de ser mais eficaz, precisa de marcar um golo depois de passar por dois adversários. Um cruzamento ou um passe para golo não chegam para mim", referiu.

"Lautaro Martinez é bom, mas não tem um bocadinho da classe de Crespo. Romelu Lukaku é todo ele músculos: o meu futebol era liberdade, criatividade e invenção", disse ainda.