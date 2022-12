As respostas de Abel Ferreira quando questionado sobre as possibilidades Brasil e Portugal

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, apresentou, na tarde desta quarta-feira, o livro "Cabeça fria, coração quente", no IPO do Porto. Os adjuntos Tiago Costa e Vítor Castanheira e o diretor do IPO, Dr. Júlio Oliveira, também estiveram presentes.

Gesto de levar os dedos à cabeça: "Tem de haver equilíbrio entre o que é racional e emocional. Quando árbitro apita, acelera muito o que é o lado emocional. Cometi erros, acertei e vais percebendo que quanto tens cabeça fria e coração quente de forma equilibrada, acabas por tomar as melhores decisões. Tornou-se uma imagem de marca, num momento e jogo específico: estávamos a perder, pedi calma e tranquilidade, porque era o que precisávamos. E depois, acabámos por passar a eliminatória e foi um gesto vincado."

Possibilidade Brasil: "Vivo o aqui e o agora. O aqui e agora é o Palmeiras, ser treinador de um dos maiores clubes do mundo. Estou muito feliz e realizado onde estou. Não vivo com ses... Vivo com o aqui e agora. A realidade é esta e é isso em que me foco."

Possibilidade Portugal: "É um orgulho ser português. Quando és emigrante ainda mais o sentes, a oportunidade de falar com pessoas, nunca pensei em sentir tanto orgulho. Mas volto a referir: a minha realidade é o Palmeiras, renovámos no início do ano, proporcionam-me todas as condições e estou muito feliz."

Novos desafios? "Quanto tens uma relação conjugal onde está tudo bem, não tens essa necessidade de mudar."

Treinadores portugueses: "Portugal tem treinadores de muita qualidade, tem treinadores com muita experiência, que ganharam muito mais do que eu. Desempregados e disponíveis, porventura. A minha realidade é esta, o que digo na hora de tomar decisões é boa sorte. Não é nada fácil tomar decisões e boas decisões. Quem tiver de tomar a decisão, que a tome de consciência e com o pensamento certo."