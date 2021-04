As reações de Rúben Dias e Bernardo Silva ao título do Manchester City

O Manchester City venceu o Tottenham este domingo, por 1-0, conquistando a Taça da Liga inglesa pela quarta vez consecutiva.

Dois dos três jogadores portugueses da equipa do treinador Pep Guardiola reagiram à conquista deste domingo nas redes sociais.

O defesa Rúben Dias falou em "clube incrível", enquanto o médio Bernardo Silva celebrou a primeira conquista da temporada. O lateral João Cancelo foi o terceiro português campeão com o City.

"Primeiro troféu com este clube incrível e também foi especial conhecer os adeptos pelo primeira vez! Vamos City", publicou Rúben Dias.

First trophy with this amazing club and also special meaning for meeting the fans for the first time! Let"s goooo City!! pic.twitter.com/L1J0LgeR93 - Rúben Dias (@rubendias) April 25, 2021

"Primeiro título da temporada e a quarta Taça da Liga consecutiva!", escreveu Bernardo Silva.