As quatro metas traçadas por Solskjaer para convencer Bruno Fernandes a renovar

Contrato do médio português tem sido notícia em Inglaterra: clube quer prolongá-lo, mas o jogador prefere aguardar.

A imprensa britânica deu recentemente conta da alegada hesitação de Bruno Fernandes na hora de rubricar um novo contrato com o Manchester United.

O médio português está ligado ao clube até 2025, mas o impacto na equipa e no futebol inglês foi tão grande que os "red devils" pretendem prorrogar essa ligação. Contudo, de acordo com o portal The Athletic e o jornal Daily Express, o médio não tem pressa para tomar uma decisão, preferindo esperar para ver o rumo (e o sucesso) da equipa até ao final da presente época.

Ole Gunnar Solskjaer, o treinador, não pretende prolongar a indefinição do processo em demasia e, segundo o Express, já traçou quatro metas bem específicas para "inclinar" Bruno a decidir pela renovação.

Uma delas prende-se com a vontade de vencer títulos: o United já ocupou o primeiro lugar da Premier League na presente temporada, mas perdeu-o entretanto e atrasou-se para o rival Manchester City. Bruno Fernandes, como jogador ambicioso que é, pretende levantar troféus e, um dos motivos pelos quais se mudou para Old Trafford prendeu-se precisamente com esse desejo.

Outra prioridade passa por solidificar a defesa. O United marca muitos golos - tem o melhor ataque da Liga inglesa -, mas também tem sofrido a ritmo elevado, algo que perturba o rendimento da equipa.

A título individual, no que diz diretamente respeito ao internacional luso, Solskjaer estará a meditar substituir Bruno Fernandes menos vezes. O médio é um dos indiscutíveis absolutos da equipa, mas tem vindo a ser substituído com alguma frequência em 2020/21. Esta parte do "plano" parece já estar em marcha, uma vez que o ex-Sporting vai em quatro jogos consecutivos a cumprir 90 minutos.

Por fim, outro dos objetivos do técnico norueguês passa por pressionar a direção do United para que o verão de 2021 seja acompanhado de um ataque em força ao mercado de transferências. No defeso de 2020 chegaram Cavani e Alex Telles a Old Trafford, por exemplo, mas nomes como Jadon Sancho ou outro central (Varane é hipótese) ficaram pelo caminho.

Tudo factores que podem dar o "empurrão" que falta para que Bruno Fernandes assine um novo vínculo ao Manchester United. O português já é conhecido como "Magnífico" pelos adeptos e, no espaço de um ano, bateu recordes de prémios e exerceu tremenda influência no estilo de jogo. E o clube, por sua vez, não quer perder o principal motor.