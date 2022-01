As primeiras palavras de Tiago Tomás como jogador do Estugarda

Avançado foi oficializado este domingo como reforço do clube alemão.

Tiago Tomás rumou este domingo ao Estugarda, por empréstimo do Sporting durante 18 meses, com opção de compra. O jovem avançado português proferiu as primeiras palavras como jogador do emblema alemão aos meios oficiais do clube.

"Estou muito feliz por estar aqui. O Estugarda é um clube com uma grande história, um dos maiores clubes da Alemanha. A Bundesliga é um campeonato muito exigente e eu vou tentar fazer o meu melhor para ajudar a minha nova equipa", afirmou TT.

O diretor desportivo do Estugarda, Sven Mislintat, por seu lado, admite que o clube já observava o avançado português há muito tempo:

"Temos vindo a observar o desenvolvimento do Tiago [Tomás] há muito tempo. Ele traz consigo muitas qualidades que vão tornar o nosso jogo mais variável a nível ofensivo. Na época passada, o Tiago ganhou o campeonato português com o Sporting e, mais recentemente, a Taça da Liga. Também jogou na Liga dos Campeões e lá provou as suas qualidades. Estamos muito felizes por ele ter escolhido a Estugarda e vamos recebê-lo calorosamente."