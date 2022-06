As primeiras palavras de Paulo Fonseca em França: "Orgulho e grande honra"

Técnico português teceu as primeiras declarações ao site oficial do Lille

Paulo Fonseca é o novo treinador do Lille. Anunciado esta quarta-feira, o técnico português teceu as primeiras declarações ao site do clube, manifestando o sentimento de orgulho por poder representar a instituição.

"Tornar-me o novo treinador do Lille é para mim um orgulho e uma grande honra. Estou ciente de que ter sido escolhido para integrar este grande clube francês, com a sua rica história e impressionantes recordes, também me dá uma grande responsabilidade. Por conseguinte, estou feliz por começar esta aventura. Acima de tudo, estou extremamente motivado e determinado a assegurar que juntos, coletivamente, alcançaremos os objetivos estabelecidos e levaremos o clube e o grupo ao topo. Gostaria de agradecer à direção do LOSC pela confiança. Estou também ansioso por conhecer os adeptos de Lille neste magnífico estádio, e agradeço-lhes a sua calorosa receção. Go Dogues! ", referiu, em declarações aos canais do clube.

Refira-se que o técnico português, que vai continuar no estrangeiro, depois das aventuras no Shakhtar e na Roma, assinou por duas temporadas com o campeão francês de 2021.