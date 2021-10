"As pessoas não sabem o que o João Félix passou na época passada"

Renan Lodi diz que João Félix passou dificuldades na época passada por ter jogado lesionado.

Em entrevista ao jornal Mundo Deportivo, o lateral Renan Lodi falou do momento atual de João Félix e da época passada do português, que foi de algum sofrimento, devido a uma lesão no tornozelo.

"Esta temporada, vejo-o com muita vontade. É claro que as pessoas não sabem o que ele passou na época passada, jogou cinco meses com o tornozelo magoado. Esta época, vejo-o muito feliz, com muita vontade de aprender, porque é um rapaz muito jovem, tal como eu. Estamos aqui para ajudar a equipa naquilo que for preciso. Vejo-o com muita vontade de aprender e penso que vai fazer uma boa temporada", atirou o brasileiro.