As palavras que ditaram a expulsão de William Carvalho frente ao Barcelona

Médio português foi substituído aos 62 minutos na derrota do Bétis frente aos catalães (1-2), recebendo cartão vermelho na compensação dos 90', devido a ter dito ao árbitro: "Isto é uma vergonha! És muito mau".

O Barcelona venceu na quarta-feira por 2-1 na visita ao Bétis, num jogo em atraso da 17.ª jornada da LaLiga em que William Carvalho, titular na formação de Sevilha - saiu aos 62 minutos -, viu cartão vermelho aos 90+5', devido a palavras menos amigas na direção do árbitro.

Um dia depois e conhecido o respetivo relatório de arbitragem, ficou a saber-se que o internacional português foi expulso devido a ter dito ao juiz Ricardo Bengoetxea: "Vergonha, isto é uma vergonha! És muito mau".

Com a vitória, o Barcelona cimentou a liderança da LaLiga com 50 pontos, mais cinco do que o vice-líder Real Madrid (45), que venceu hoje em casa frente ao Valência por 2-0. Já o Bétis segue na sexta posição, com os mesmos 31 pontos que soma o Villarreal (quinto).