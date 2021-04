As palavras que custaram a expulsão a Abel Ferreira: "É um tendencioso do c..."

Treinador português do Palmeiras foi expulso durante o jogo com o Flamengo, referente à Supertaça do Brasil.

Leandro Pedro Vuaden, árbitro que dirigiu a final da Supertaça brasileira entre Palmeiras e Flamengo - vitória da equipa do Rio de Janeiro nas grandes penalidades -, divulgou as palavras que custaram a expulsão ao treinador português Abel Ferreira durante o encontro.

No relatório do juiz, citado pela "Gazeta Esportiva", surgem os alegados comentários do técnico do "Verdão", que saiu derrotado frente ao emblema rubro-negro. "[Abel Ferreira] Expulso por contestar de forma ofensiva as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras: 'Você é um tendencioso do c...' reiteradas vezes, inclusive saindo da sua área técnica", pode ler-se na súmula de Vuaden, que expulsou Abel, assim como o adjunto João Martins.

Sobre Abel Ferreira, o árbitro prossegue: "Informo que o mesmo já havia sido advertido verbalmente e com cartão amarelo pela sua conduta inadequada. Relato também que me senti ofendido com as palavras a mim dirigidas. Após a saída do treinador expulso, o jogo reiniciou normalmente", rematou.