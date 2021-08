As palavras de Rúben Dias após a renovação com o Manchester City

Em declarações aos meios oficiais do clube, o central português exprimiu toda a felicidade pelo momento e aproveitou para fazer alguns agradecimentos.

Rúben Dias deixou o Benfica em 2020 para rumar ao Manchester City, tornou-se uma das figuras-chave da formação comandada por Pep Guardiola e agora vê o valor reconhecido, com a extensão do contrato até 2027.

Em declarações aos meios oficiais do clube, o central português exprimiu toda a felicidade pelo momento e aproveitou para fazer alguns agradecimentos.

"Estou muito feliz por assinar o novo acordo. Aproveitei cada minuto do meu tempo no Manchester City desde que cheguei no ano passado. Jogar aqui superou todas as minhas expectativas e é um prazer fazer parte de uma equipa incrível", começou por afirmar o internacional português.

"Também gostaria de agradecer ao Pep [Guardiola] e à equipa técnica pela forma como me ajudaram a desenvolver como jogador e por continuarem a incentivar-me a ser cada vez melhor", concluiu.