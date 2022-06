As mudanças que Vítor Pereira exigiu no departamento de comunicação do Corinthians

Desde a chegada do técnico português, o clube deixou de divulgar tanta informação sobre o plantel

Vítor Pereira implementou várias mudanças no departamento de comunicação do Corinthians desde que assumiu o comando técnico do clube.

A ESPN revela esta segunda-feira que, desde a chegada do português, o atual segundo classificado do Brasileirão deixou de divulgar a lista de convocados nos dias que antecedem a respetiva partida e as atualizações do departamento médico passaram a ser publicadas apenas em dias de jogos.

Outras exigências de Pereira foram que o staff do clube passasse a ter de pedir permissão antes de conceder entrevistas à comunicação social e que as informações divulgadas dos treinos da equipa deixassem de ser tão completas.

Estas medidas são habituais na Europa, tendo sido adotadas também por Abel Ferreira no Palmeiras e por Paulo Sousa quando comandava o Flamengo.

O objetivo de Vítor Pereira passará por impedir que os adversários tenham tanta informação disponível sobre o Corinthians.