As imagens da chegada a Roma de Jovane, agora jogador da Lázio

Jogador cedido pelo Sporting chegou esta terça-feira a Itália.

Jovane Cabral chegou esta terça-feira a Roma para uma nova aventura na carreira, ao serviço da Lázio. O Sporting e o clube italiano entenderam-se para um empréstimo até final da temporada, o qual terá um custo de um milhão de euros. Ficou ainda acertada uma opção de compra, que será exercida mediante a concretização de determinados objetivos e cujo valor foi fixado em oito milhões de euros.

Jovane, recorde-se, até começou a temporada com titular nos leões, mas foi perdendo espaço nas opções de Rúben Amorim, inclusive antes de se lesionar num joelho e ficar afastado dos relvados entre 18 de novembro e o passado dia 22.

O avançado estreou-se pelo Sporting na época 2017/18, realizando apenas um jogo pela equipa principal, mas na seguinte ganhou protagonismo, disputando 31 jogos (máximo numa temporada) e marcando quatro golos. Em 2019/20 deu o seu contributo em 20 partidas e assinou seis golos, enquanto na época passada, ano das conquistas do título e Taça da Liga, contribuiu com oito golos em 28 jogos, revelando-se, nomeadamente, decisivo nas semifinais da última competição referida, com um bis diante do FC Porto. Iniciou 2021/22 com um papel determinante na conquista da Supertaça, marcando um golo na vitória por 2-1 sobre o Braga e parte para Itália com três tentos em 17 desafios. O novo reforço da Lázio, treinada pelo italiano Maurizio Sarri, somou um total de 97 jogos e 21 golos desde a sua estreia.