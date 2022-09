"As equipas grandes estão servidas de treinadores, vou ter de procurar noutro lado"

Pedro Martins, treinador que orientou o Olympiacos nas últimas quatro quatro épocas e saiu na fase inicial desta temporada, depois de ter treinado Marítimo, Rio Ave e Vitória de Guimarães, esteve esta quinta-feira no World Scouting Congress, sendo um dos participantes do painel sobre o tempo útil de jogo. Confira as declarações na zona mista:

Depois de mais de quatro anos no Olympiacos, que treinador está e como está a viver este processos de paragem? "Difícil. No momento em que saí foi importante recuperar, porque em cinco ou seis anos praticamente não tive férias, era importante recuperar forças. Agora, já começa a fazer-me falta o bichinho, sou um homem do futebol, vivo o futebol intensamente, até para o meu processo pessoal que é absolutamente importante e vital."

Gostava de voltar ao futebol português? "Não vejo nessa perspetiva. Gostava de ter um bom projeto que encaixasse nas minhas ambições."

Qual é o seu espaço no futebol português? "Não sei, não me compete a mim dizê-lo, sou um treinador de futebol, com provas dadas, com capacidade."

Depois do patamar que já atingiu, já não são muitos os clubes portugueses que pode treinar? "Sou um treinador de projetos, que neste momento tem uma enorme ambição, e provavelmente em Portugal nesta altura não me podem oferecer isso neste momento, neste caso as equipas grandes. Como as equipas grandes estão muito servidas de treinadores, vou ter de procurar noutro lado."