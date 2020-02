"As entrevistas de Jesus têm feito a imprensa começar a pensar o jogo de forma diferente"

René Simões, que em meados da década de 1980 foi treinador no Vitória de Guimarães, analisa o papel de Jorge Jesus no futebol brasileiro

"Penso que as entrevistas e firmeza nos conceitos de Jorge Jesus têm feito a imprensa começar a pensar o jogo diferente", começou por dizer René Simões, conhecido treinador brasileiro com percurso em oito países, além de ter sido selecionador da Costa Rica e Jamaica. "Os adeptos habituaram-se a vibrar somente no final do jogo e com os três pontos. Agora, estão a habituar-se, novamente, como era na minha época de jogador, a gritarem "mais um". Golo é o orgasmo do futebol, não os três pontos, que também são importantes", disse.

René Simões, que em 1987/88 teve uma curta passagem pelo comando técnico do Vitória de Guimarães, não vê qualquuer inconveniente na chegada de treinadores estrangeiros ao Brasil: "Acho que o intercâmbio com outras culturas é absolutamente fundamental para a recuperação do nosso futebol no cenário mundial. Tem havido uma mexida, e todos estão saindo da zona de conforto. Isso vale para todas as categorias envolvidas no futebol", defendeu, citado pelo Lance.

"Peguemos o exemplo de Jorge Sampaoli no Santos. Como era estrangeiro, apesar de um início de desclassificações e algumas goleadas, foi mantido e fez um ótimo Brasileirão. Se fosse treinador local, não seria mantido, o que é uma lição para que os dirigentes tenham mais paciência", concluiu René, atualmente sem clube.