As diferenças entre Simeone e Fernando Santos, na opinião de João Félix

Internacional português falou antes do encontro com o Liverpool, a contar para a Liga dos Campeões

São os dois treinadores com os quais João Félix trabalha e, convidado a estabelecer as diferenças, o internacional português explicou aquilo que separa Diego Simeone, do Atlético de Madrid, e Fernando Santos, da Seleção A.

"É bom trabalhar com Simeone, aprendemos muitas coisas com ele. Como todos podem ver, a paixão que ele impõe no jogo é espetacular e única. A paixão é diferente. O Cholo está sempre no jogo, sempre a falar, sempre a correr. É muito diferente", afirmou Félix, em conversa com o podcast: "Qué golazo!"

O português aproveitou ainda para antever o próximo jogo do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, diante de uma das equipas mais importantes do futebol europeu, o Liverpool de Jurgen Klopp.

"Esperamos uma equipa forte, como todos sabemos, é uma grande equipa, especialmente no ataque, mas estamos preparados para eles e vamos fazer o nosso jogo, com o objetivo de ganhar. Sabemos que o Salah, o Mané e o Jota são perigosos e na defesa também têm bons jogadores", explicou.