As curiosidades e os incríveis números do hat-trick de Bruno Fernandes

Bruno Fernandes com tarde de sonho na Premier League

Médio português marcou três golos na goleada sobre o Leeds, por 5-1.

O Manchester United entrou "a matar" na edição 2021/22 da Premier League ao golear o Leeds por 5-1 em Old Trafford e Bruno Fernandes vestiu o fato de protagonista, ao apontar três golos.

O médio português apresentou-se em grande forma no arranque do campeonato inglês, mostrou veia goleadora e acrescentou alguns dados estatísticos interessantes à sua ficha de jogo, tal como Paul Pogba: o médio francês não faturou, mas fez... quatro assistências!

Fique a par de alguns dados estatísticos resultantes do hat-trick de Bruno Fernandes:

- Foi apenas o 10.º hat-trick marcado na primeira jornada em toda a história da Liga inglesa;

- Desde 1977/78 que um jogador do Man. United não entrava no campeonato a marcar três golos: o último tinha sido Lou Macari, frente ao Birmingham;

- Esta foi apenas a terceira vez na história do Manchester United que, num só jogo, os "red devils" tiveram um jogador a marcar três golos - Bruno Fernandes - e outro a fazer três assistências (no caso até foram quatro) - Paul Pogba. Antes, tinha acontecido em agosto de 2011 (3 golos de Rooney e 3 assistências de Ashley Young contra o Arsenal) e outubro de 1997 (3 golos de Andy Cole e 3 assistências de Solskjaer contra o Barnsley);

- Desde a estreia na Premier League, em fevereiro de 2020, Bruno Fernandes esteve diretamente envolvido em 48 golos, com 29 marcados e 19 "oferecidos", mais do que qualquer outro futebolista da competição no mesmo período de tempo;

- Bruno Fernandes tornou-se no quarto português a marcar três golos num só encontro da Liga inglesa, depois de Cristiano Ronaldo, Diogo Jota e Bernardo Silva.