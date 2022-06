Arturo Vidal em negociações para se tornar reforço de Paulo Sousa

De acordo com a imprensa italiana, representantes do Flamengo reuniram-se com o médio em Ibiza

Arturo Vidal, médio do Inter, está em negociações para se tornar reforço do Flamengo de Paulo Sousa, avança esta sexta-feira a prestigiada Gazzetta dello Sport.

O internacional chileno, de 35 anos, reuniu-se com representantes do emblema brasileiro na quarta-feira, em Ibiza, onde está de férias, tendo ficado apalavrado um vínculo de duas temporadas entre ambas as partes.

No entanto, para que a transferência se concretize, existem dois aspetos a resolver. O primeiro diz respeito ao salário de Vidal, que pretende auferir cerca de 3,5 milhões de euros anuais, valores superior aos apresentados pelo Flamengo - dois milhões.

Em segundo está a questão do contrato de Vidal com o Inter, válido até 2023. A mesma fonte avança que o chileno vai tentar acertar a rescisão de contrato junto dos nerazzurri, numa operação que deverá acarretar um custo de quatro milhões de euros.

A competir na Europa desde 2007, Arturo Vidal poderá estar assim prestes a regressar à América do Sul, pondo fim a uma passagem de duas temporadas no Inter, onde se sagrou campeão em 2020/21.

Esta época, o veterano somou dois golos e quatro assistências em 41 jogos disputados pelos milaneses.