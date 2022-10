Arteta sobre Fábio Vieira: "Viram a qualidade dele, é uma verdadeira ameaça"

Treinador espanhol rendido à exibição do ex-FC Porto contra o Bodo/Glimt: um golo e uma assistência

O ex-FC Porto Fábio Vieira assistiu e marcou no triunfo do Arsenal sobre o Bodo/Glimt, na Liga Europa, e no final do encontro o seu treinador, Mikel Arteta, desfez-se em elogios.

"Se foi por isso que eu disse que devíamos ficar empolgados com a sua contratação? Sim. Você viu a qualidade dele cada vez que está perto da área. Ele é uma verdadeira ameaça, um jogador muito inteligente, muito corajoso. Na defesa ele ainda precisa fazer mais, entender mais porque a organização é fundamental quando se joga contra boas equipas na posse de bola", atirou o treinador espanhol.