Arteta elogia Fábio Vieira: "Começa a dar-me muitas dores de cabeça"

Antigo jogador do FC Porto mereceu elogios públicos do treinador do Arsenal

Reforço no início desta época, Fábio Vieira ainda não atingiu no Arsenal o protagonismo que tinha no FC Porto. O português, contudo, tem trabalhado bem, segundo Mikel Arteta, e mais oportunidades estarão para breve.

"Fábio Vieira? Começa a dar-me muitas dores de cabeça porque vejo todos os dias do que é capaz de fazer. Agora entende exatamente o que queremos e fisicamente está em condições de competir no nível certo. Estou muito ansioso para lhe dar mais minutos", referiu o técnico dos gunners.

Fábio Vieira leva 23 partidas disputadas em 2022/2023. O internacional sub-21 por Portugal leva dois golos e cinco assistências com a camisola do Arsenal, líder da Premier League e adversário do Sporting nos oitavos da Liga Europa.