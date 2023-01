Arteta elogia exibição de Fábio Vieira: "É muito criativo e pode decidir jogos..."

Criativo português apontou duas assistências na vitória sobre o Oxford (3-0), na Taça de Inglaterra.

O Arsenal venceu esta segunda-feira por 3-0 na visita ao Oxford, do terceiro escalão, seguindo para os 16 avos de final da Taça de Inglaterra.

Fábio Vieira, titular nos gunners, foi decisivo para o triunfo, assistindo o segundo e terceiro golo (63' e 70') da equipa, apontados respetivamente por Mohamed Elneny e Eddie Nketiah. Após a partida, o criativo português mereceu elogios por parte do treinador Mikel Arteta.

"Ele tem qualidade. É um jogador muito criativo e pode decidir jogos no último terço. Fez a diferença. As contribuições dos suplentes também foram importantes, para mudar a dinâmica do jogo", apontou à BBC.

Na presente temporada, Fábio Vieira soma dois golos e quatro assistências em 17 partidas disputadas pelo Arsenal.