Arteta aborda situação de Fábio Vieira e elogia Cédric: "Foi uma decisão difícil..."

Declarações de Mikel Arteta, treinador dos gunners, em conferência de imprensa de antevisão ao Everton-Arsenal, partida marcada para sábado (12h30) e relativa à 22.ª jornada da Premier League.

Gabriel Martinelli renovou até 2027: "São grandes notícias. Queremos desenvolver todo o talento e juventude que temos no plantel, por isso é muito bom vermos que estão contentes e comprometidos com o clube e com os nossos planos para o futuro. Ele é um jogador de enorme potencial e ainda tem alguns coisas a melhorar, mas está a exibir-se a um nível muito alto".

Contratação de Jorginho ao Chelsea: "Já o seguia há muitos anos. Sabíamos que íamos ter de nos adaptar neste mercado e ser flexíveis. Temos de estar preparados para inconvenientes. Tivemos um com a lesão de Mo [Elneny] e precisávamos de um jogador naquela posição. Ele é um jogador que sempre admirei, tem um grande caráter e vai trazer-nos liderança e qualidade para essa posição. Ele vai ajudar imenso a equipa".

Empréstimo de Cédric Soares ao Fulham: "Ele estava a pedir para ter minutos e seria difícil prometer-lhe isso. Ele é um jogador de que todos gostamos e foi uma decisão difícil deixá-lo ir embora, mas temos de respeitar a sua vontade de jogar".

Já não tem desculpas para não ser campeão? "Se quiserem colocar a pergunta dessa forma, não faz mal. O que temos de fazer é treinar bem e jogar para vencer. É só isso que podemos fazer. Não podemos jogar com todos os jogadores que temos no plantel, temos de escolher 11 e depois os suplentes".

Vai dar mais minutos a jogadores menos utilizados, como Fábio Vieira? "Se treinarem muito bem e jogarem muito bem, eu garanto que terão os minutos que precisam. Os outros rapazes têm tido mais minutos, mas para te desenvolveres às vezes precisas de uma posição diferente, um ambiente diferente, é isso que precisamos de saber".