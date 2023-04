Arte de Leão convence todos: "Foi uma das ações mais bonitas que vi este ano"

Jogada do avançado frente ao Nápoles mereceu elogios de vários quadrantes do mundo do futebol. Internacional português ofereceu 0 1-0 ao AC Milan nos quartos de final da Champions, num jogo que valeu acesso às "meias". Houve quem falasse em "aceleração louca" e quem recuasse no tempo...

A jogada de Rafael Leão no golo do AC Milan frente ao Nápoles, na qual ofereceu a bola a Giroud depois de correr dezenas de metros e passar por três defesas adversários, espantou o mundo do futebol. Vários foram os antigos craques se renderam ao internacional português, sublinhando o papel do avançado na qualificação do Milan. Thierry Henry, a quem Leão já foi comparado pelo próprio treinador, Stefano Pioli, falou de uma "aceleração louca" na jogada do 1-0, destacando ainda a capacidade defensiva do avançado num jogo tão importante.

O reconhecido técnico italiano Fabio Capello e o antigo ponta-de-lança Vieri sublinham o poderio físico e de aceleração do atacante. "Quando parte em velocidade é praticamente imparável", sublinhou o treinador, que venceu a Champions pelos rossoneri, em 1993/94, algo que a equipa, agora com o craque luso nos quadros, persegue. Já Vieri atirou: "Do lado do AC Milan havia Leão, o único que podia partir o jogo. Não é como Vinícius [do Real Madrid], que está no jogo os 90", mas quando corre 50 metros e te deixa em dificuldades... É tão rápido e forte que foge aos defesas. Os dois jogos dele valeram a qualificação para as meias-finais."

Num sprint de 75 metros e que atingiu os 34 km/h, como revelou a Eleven Sports, canal que transmitiu o jogo, Leão "fez tudo", para Samir Nasri, antigo internacional francês. "O golo é dele. A forma como passou pelo último defesa, tão facilmente, é fenomenal", considerou sobre um lance comparado ao que Gullit fez em 1988 precisamente pelos rossoneri ante o Nápoles. "Ao ver o golo voltei atrás alguns anos e à assistência de Gullit para Van Basten. A forma como passa por três defesas e tem lucidez para passar para Giroud. Foi uma das ações mais bonitas que já vi este ano", atirou Costacurta, que partilhou balneário com o antigo atacante neerlandês.

Com contrato até 2024, Rafael Leão negoceia a renovação com o AC Milan, que diz ser a sua "casa", mas sublinha: "Quero ficar, mas há coisas que têm de ser resolvidas."