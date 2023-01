Arsenal já chegou a um acordo para o empréstimo de Cédric Soares

Lateral vai continuar em Inglaterra, mas ao serviço do Fulham.

O futuro próximo de Cédric Soares vai mesmo passar pelo Fulham, segundo informações divulgadas esta quarta-feira. A ESPN adianta que as negociações entre o Arsenal e o clube que tem Marco Silva como treinador conheceram avanços nos últimos dias, resultando no acordo para um empréstimo até final da época.

No contrato de cedência, não haverá opção de compra do passe e o Fulham irá pagar a totalidade dos salários do lateral.

Cédric, 31 anos, está no Arsenal desde 2019/20 e na época atual realizou apenas quatro jogos pelos gunners. Campeão europeu por Portugal em 2016, representou ainda Southampton, Inter, Sporting e Académica.