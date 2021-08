Arranque difícil para Rui Vitória: registo negativo igualado e caos interno no Spartak

Iguala registo negativo do Spartak: três derrotas em quatro jogos. Fãs contestam caos interno.

Em ano de centenário, o Spartak aponta ao título e à presença na Champions, o início de época está a ser complicado para a equipa liderada por Rui Vitória.

O técnico soma já três derrotas em quatro jogos (com um triunfo) e igualou o pior registo de sempre num arranque de temporada. A Imprensa russa fez eco do percurso negativo do treinador português, que atingiu números estabelecidos anteriormente em 1976, sob o comando do técnico Anatoly Krutikov. Então, tal como agora, o Spartak tinha três desaires ao quarto jogo.

Rui Vitória prepara sob pressão o confronto com o Benfica (terça-feira às 20h00), referente à segunda mão da terceira eliminatória de acesso à Champions, quer pelos resultados negativos quer pela instabilidade diretiva. Isto porque Dmitri Popov, anterior diretor-desportivo, pediu a demissão a meio do jogo com o Benfica, devido ao que considerou serem as interferências de Zarema Salikhova, mulher do dono do Spartak Leonid Fedun, e que chamou "rato" a Popov.

Após o desaire com o Nizhny Novgorod (1-2), Vitória disse que o ambiente prejudica a equipa: "Não quero dizer que perdemos por fatores externos. Seria fácil usar como desculpa. Mas é errado dizer que aquilo que se passa no clube não importa. Os jogadores são pessoas, não são carros."

A crise levou à reação dos adeptos. Um grupo de fãs do Spartak emitiu um comunicado, com um ultimato, a exigir o fim das publicações de Zarema Salikhova nas redes sociais - que têm caído mal no grupo e na Direção. Caso tal não sucedesse, prometiam "tomar medidas drásticas e duras para limpar o clube de criaturas que o parasitam". Para já, a medida dos adeptos, que no fim do jogo gritaram contra os jogadores - "Não desonrem o Spartak", cantaram -, surtiu efeito. Zarema Salikhova tornou privada a sua conta no Telegram.