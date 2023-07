Armando Evangelista vai receber ex-Santa Clara por empréstimo

Depois de ter sido emprestado ao Santa Clara na época passada, Matheus Babi vai voltar a ser cedido pelo Athletico Paranaense, mas desta vez ao Goiás, de Armando Evangelista.

Matheus Babi, avançado brasileiro que foi emprestado em 2022/23 pelo Athletico Paranaense ao Santa Clara, vai voltar a ser cedido, mas desta vez ao Goiás, treinado por Armando Evangelista.

A garantia chega do Globo Esporte, que avança que o avançado, de 26 anos, vai representar a equipa do técnico português até ao final do ano, faltando apenas que realize os habituais exames médicos para que o negócio seja oficializado.

Na última temporada, Matheus Babi apontou seis golos e uma assistência em 31 jogos, não conseguindo impedir a despromoção dos açorianos para a II Liga.