Adeptos do Vasco semearam o caos e Armando Evangelista foi obrigado a esconder-se

Goiás, treinado pelo português, venceu o Vasco da Gama e os adeptos da equipa da casa originaram o caos. Polícia disparou para tentar conter a situação.

O Goiás, orientado por Armando Evangelista, venceu em casa do Vasco da Gama, por 1-0, mas o treinador português não conseguiu saborear o triunfo. Isto porque o encontro foi rodeado de um autêntico caos dentro e fora do recinto, alimentado pelo descontentamento dos adeptos da casa com mais um desaire.

A maior confusão, porém, ocorreu do lado de fora do Estádio de São Januário, quando adeptos tentaram invadir o recinto e entraram em confrontos com a polícia. A Polícia Militar do Rio de Janeiro confirmou disparos. "No local, uma equipa do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios foi encurralada por um grupo de adeptos que arremessaram diversos objetos, na tentativa de retornar para o interior do estádio e depredar [destruir] as instalações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Na ação, um policial efetuou disparos contra os adeptos. O comando do BEPE instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do fato. O agente já foi identificado e conduzido à 1° Delegacia de Polícia Judiciária Militar", pode ler-se em comunicado.

Perante tudo isto, Armando Evangelista e restante equipa técnica refugiaram-se no camarote, proporcionando imagens fortes.

Alguns carros de jogadores foram danificados.