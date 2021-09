É conhecido o relatório do árbitro e João Félix pode sofrer duro castigo em Espanha

João Félix foi expulso no duelo contra o Atlético de Bilbau por palavras direcionadas ao árbitro.

O que já não era bom pode ficar ainda pior para João Félix. Expulso no sábado no jogo com o Atlético de Bilbau por palavras direcionadas ao árbitro do jogo, Jesús Gil Manzano, o português pode ser suspenso até 12 jogos. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, tudo irá depender da interpretação do comité desportivo espanhol acerca do relatório do jogo.

João Félix entrou na partida ao minuto 60 e foi expulso apenas 18 minutos depois. O internacional português fez uma falta, recebeu cartão amarelo do árbitro e, na sequência, dirigiu-se ao árbitro dizendo que o mesmo estava louco, recebendo prontamente o segundo cartão e consequente expulsão.

No relatório, Jesús Gil Manzano escreve que "aos 78 minutos, o jogador João Félix foi admoestado pelo seguinte motivo: dirigir-se a mim com o dedo em riste em sinal de desacordo depois de ter visto amarelo". Ele acrescenta ainda que "uma vez expulso e quando se dirigia para o túnel do balneário, bateu com o pé numa bola, atirando-a em sinal de desacordo".

O Atlético de Madrid teme o grau do castigo. De acordo com artigo 117 do Código Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol "dirigir-se aos árbitros, dirigentes ou autoridades desportivas em termos ou com atitudes de desprezo ou desrespeito, desde que a ação não constitua uma infração mais grave, será sancionado com suspensão dois a três jogos ou por um período de até um mês".

No entanto, conforme explica o Mundo Deportivo, se o Comité entender que se trata de um insulto, a punição pode ser maior, visto que o Artigo 94 afirma que "insultar, ofender ou dirigir-se em termos ou atitudes abusivas ao árbitro principal, assistentes, quarto árbitro, dirigentes ou autoridades desportivas, a menos que constitua uma ofensa mais grave, será punido com suspensão de quatro a doze jogos".

Este foi o terceiro jogo de João Félix na nova temporada. O português, depois da titularidade a meio da semana contra o FC Porto, ainda não pegou de estaca no Atlético de Madrid.