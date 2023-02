Arbitragem de João Pinheiro na Grécia arrasada: "Foras de jogo, pouparam cartões..."

Críticas do Olympiacos após o nulo frente ao Panathinaikos.

João Pinheiro, árbitro internacional português, dirigiu o sempre quente duelo entre Olympiacos e Panathinaikos, que terminou sem golos e para a ronda 24 do campeonato grego, e acabou alvo de fortes críticas.

O clube da casa emitiu o comunicado dando conta do descontentamento com algumas decisões tomadas. "Agradecemos aos adeptos do Olympiacos pela forma como reagiram a outra gritante manipulação de um jogo do campeonato, no geral, protegendo a equipa. Os árbitros que estavam em campo e no VAR controlaram cirurgicamente fases para injustiçar o Olympiacos em detrimento dos adversários! Desta vez, descobriram foras de jogo e faltas que não existiram, pouparam cartões...", pode ler-se.

"Da próxima vez, encontrarão outras coisas. Agora, toda a Grécia sabe o que aconteceu. Vamos continuar, com um sorriso amargo, a dar tudo até ao último jogo. Os nossos jogadores e adeptos, juntos, como um. Nós somos o Olympiacos e somos vencedores natos", menciona ainda o texto, indicando que "este campeonato é um dos mais corruptos e depravados de sempre" e que "toda a gente sabe disso, com exceção, talvez, do governo grego".

O Olympiacos, que terminou com menos um jogador, devido à expulsão de Sokratis, está em terceiro lugar, com 50 pontos, a cinco do Panathinaikos, que lidera de forma provisória, com dois de vantagem para o AEK.