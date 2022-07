Arão e um ex-Boavista a caminho do Fenerbahçe de Jorge Jesus

Treinador português deverá receber dois reforços. Arão já estará fechado.

Willian Arão e Alberth Elis poderão ser os próximos reforços do Fenerbahçe de Jorge Jesus.

No caso do primeiro, o site "Globoesporte" garante mesmo que trocará o "Mengão" pelo clube turco na próxima semana, tendo o Fenerbahçe acertado a compra do médio de 30 anos na sexta-feira. Ainda segundo as mesmas informações, a transferência renderá ao emblema brasileiro três milhões de euros, sendo o pagamento feito em três parcelas: uma no imediato, a segunda em novembro e a última em outubro de 2023.

Espera-se que Arão faça o seu último jogo pelo "Mengão" no domingo, contra o Corinthians, viajando para Istambul no mesmo dia.

A Imprensa internacional avança que também o ex-Boavista Alberth Elis deverá chegar a Istambul, sendo que a descida do Bordéus à III divisão francesa poderá facilitar o negócio.