Arábia Saudita volta à carga por Marco Silva: os milhões em cima da mesa

A Arábia Saudita não desiste de tentar seduzir Marco Silva, que tem apenas mais um ano de contrato no Fulham, com o Al Ahli a ter oferecido cerca de 46 milhões de euros ao técnico português por um contrato de duas temporadas no emblema recém-promovido à primeira divisão do país.

De acordo com a Sky Sports, o emblema, que se encontra num estágio de pré-época na Áustria, pretende uma resposta rápida por parte do treinador, numa altura em que o seu agente está em Londres para discutir a oferta com representantes sauditas.

No presente mercado, o Al Ahli já contratou o guarda-redes Édouard Mendy ao Chelsea e o avançado Roberto Firmino, que terminou contrato com o Liverpool, estando perto de assegurar também Riyad Mahrez e Allan Saint-Maximin, extremos do Manchester City e Newcastle, respetivamente.

Marco Silva terá uma cláusula de rescisão em torno dos sete milhões de euros no Fulham, que terminou a passada edição da Premier League na décima posição, bem longe da zona de despromoção.