"Arábia Saudita? Tinha de saber lidar, porque há coisas que não se recusam"

Vitinha, em exclusivo a O JOGO, fala do mercado, das propostas realistas e de um posicionamento quanto às Arábias. Seleção Nacional também na mira.

Até sair para Marselha foi tentado por outros convites?

-Surgiram propostas, mas o meu empresário nem sempre me falava. Filtrava tudo aquilo que não era realista. Se ele percebesse que era uma oferta que o Braga nem sequer ia ouvir, não me dizia. Soube, mais tarde, que existiram várias propostas, mas ele fez bem em não me encher a cabeça com essas coisas. No futebol, quanto menos coisas tivermos para pensar, melhor.

Contava dar o salto através de um dos três clubes dominantes de Portugal?

-Não pensava assim! Podia ir para fora ou seguir em Portugal. Acho que não devemos estar obcecados com o próximo passo, as oportunidades surgem e há coisas que não se podem negar. Acho que estava preparado para qualquer destino. Hoje estou em Braga, amanhã em Marselha, nunca se sabe. Com a minha exigência e a do clube, sentia-me preparado para o salto.