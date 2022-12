Arábia Saudita: sortes diferentes para Nuno Espírito Santo e Pepa

A festa dos jogadores do Al-Itthiad

Redação com Lusa

Um venceu e outro perdeu na ronda dez do campeonato.

O Al-Itthiad, de Nuno Espírito Santo, venceu esta segunda-feira na 10.ª jornada da Liga de futebol da Arábia Saudita e está a um ponto do primeiro, enquanto ao Al-Tai, de Pepa, perdeu no regresso da competição após o Mundial'2022.

O avançado Hélder Costa inaugurou, aos 38 minutos, o marcador no triunfo do Al-Itthiad por 3-0 na receção ao Al-Taawon, que sofreria novos tentos, aos 74 e 90+8, ambos da autoria do marroquino Abderrazak Hamdallah.

Com somente nove jogos disputados pelo trio da frente, o Al Itthiad soma 21 pontos, a um dos líderes, o Al-Nassr e o Al-Shabab, que perdeu o comando isolado ao ser goleado por 4-1 na visita ao Al-Fateh.

Na visita ao Al-Feiha, o brasileiro Paulinho, aos três, e o nigeriano Nwakaeme, aos 21,' colocaram os anfitriões na frente, pelo que o tento do canarinho Dener, aos 45'+2', foi insuficiente para o Al-Tai, de Pepa, resgatar um ponto.

O Al-Tai é nono, com 15 pontos em 10 desafios, enquanto o Al-Feiha subiu a 13.º, com oito, ao averbar o segundo triunfo depois da paragem do campeonato, que interrompeu com quatro desaires consecutivos.