Arábia Saudita chama por Rúben Neves, dizem em Espanha

Já haverá negociações em curso, de acordo com o Relevo. O Al Hilal deseja contratar o internacional português.

O Al Hilal, da Arábia Saudita, estará a tentar contratar Rúben Neves, médio que tem mais um ano de contrato com o Wolverhampton. De acordo com Matteo Moretto, jornalista do portal Relevo, já há negociações em curso entre as partes.

Apesar de ainda ter mais um ano de ligação, o médio internacional português pareceu despedir-se dos adeptos dos Wolves na reta final da temporada. O Barcelona tem sido um dos clubes mais apontados.