Treinador luso do Crown Legacy FC conduz O JOGO numa viagem pelo futebol dos EUA e o "boom" que terá com Lionel Messi, reforço do Inter Miami

Desenvolvimento do talento e catapultá-lo para a equipa principal é o grande objetivo de José Tavares, que abraçou o sonho americano de elevar o nível da MLS. Investimento saudita não assusta os responsáveis de um campeonato que tem um plano de crescimento sustentado.