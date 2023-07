Lateral esquerdo de 25 anos vai representar o Ives Tampere.

Jorginho vai reforçar o Ives Tampere, clube da Finlândia, naquela que será a sua primeira experiência fora de Portugal. O lateral esquerdo de 25 anos jogou no Covilhã na época passada e fez 27 jogos (quatro golos), mas não continua nos serranos.

Formado no Benfica, e com passagem pelos sub-23 do Famalicão durante duas épocas, Jorginho muda-se para o oitavo classificado do campeonato finlandês - a Liga começou em maio.