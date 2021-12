Após nova derrota, saída de Rui Vitória do Spartak Moscovo está próxima

O Spartak Moscovo voltou a perder, ocupa o nono lugar do campeonato da Rússia, e Rui Vitória poderá mesmo ter feito o último jogo pelos moscovitas.

Rui Vitória deverá ter cumprido esta segunda-feira o último jogo à frente do Spartak de Moscovo, derrotado fora de casa pelo Sochi por 3-0.

Nono classificado na liga russa, após 18 rondas, a paragem de inverno que agora se inicia será aproveitada para que os moscovitas oficializem a contratação de Paolo Vanoli, apontado pela imprensa local como sucessor do treinador português, que no final do desafio foi evasivo quanto ao futuro.

Já o diretor geral, Yevgeny Melezhikov, assumiu que será tomada uma de decisão em breve, por parte da Direção do clube. "Vamos analisar esta primeira metade da temporada e trabalhar em prol do coletivo", disse. Luca Cattani também é o nome equacionado para diretor desportivo do Spartak, que garantiu a presença nos oitavos de final da Liga Europa, como primeiro classificado à frente do Nápoles.