Após mais um resultado negativo, Sá Pinto é arrasado: "Lamentável"

Treinador português debaixo de uma onda de críticas.

Ricardo Sá Pinto leva sete jogos consecutivos sem ganhar ao comando técnico do Vasco da Gama e a onda de críticas e pedidos para a demissão do treinador português nas redes sociais é gigante.

"Bom dia. Sá Pinto já foi demitido?", "Manda o Sá Pinto embora. Você quer passar o Vasco na série B", "Salvem o Vasco da Gama. Fora Sá Pinto. Direção tome uma atitude hoje", "Sá Pinto ainda está empregado?" e "Atualizando a página do Vasco no Globoespoerte até sair notícia de que Sá Pinto foi demitido" são vários dos muitos exemplos de publicações no Twitter.

"O trabalho de Ricardo Sá Pinto é um dos piores que já vi no Vasco", escreveu também no Twitter o jornalista brasileiro Fernando Campos.

"Uma equipa desorganizada e sem ideias, escolhas injustificáveis nas escalações, recorrentes equívocos nas substituições e a incrível capacidade de piorar todos os jogadores do já limitado elenco. Vão persistir no erro?", questionou.

Também Lucas Pedrosa, da rádio Band Rio, criticou o treinador português: "Ainda estou incrédulo. Esse lance com o Vinicius é a tradução do trabalho do Sá Pinto no Vasco: lamentável. Como um treinador prefere manter um jogador sem condições de seguir em campo?".