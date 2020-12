Após jejum de dois jogos, Palmeiras regressa às vitórias

Palmeiras venceu o Bragantino, este domingo, em jogo da 27ª jornada do campeonato brasileiro. O resultado aproximou o Verdão da zona de qualificação para a Taça Libertadores.

O golo da vitória do Palmeiras foi marcado pelo avançado Luiz Adriano. O Verdão vinha da pior sequência desde a chegada de Abel Ferreira ao clube, com dois jogos sem vencer (uma derrota e um empate). Com o triunfo, a equipa agora soma 44 pontos e ocupa o quinto posto - um abaixo da zona da Libertadores.

A equipa de Abel Ferreira entrou no relvado com oito mudanças no onze principal para poupar alguns dos principais jogadores para a meia de final da Taça do Brasil, contra o América-MG, na próxima quarta-feira. Na primeira mão, empate 1-1. O segundo jogo será na casa do adversário, em Belo Horizonte. No dia 5 de janeiro, será a vez de enfrentar o River, na Argentina, também pela meia-final, mas da Libertadores.

O Bragantino, por sua vez, manteve-se com 31 pontos, em 13º - apenas três pontos acima do Vasco, que abre a zona de despromoção. A equipa paulista volta a jogar somente no dia 6, contra o São Paulo, em casa.