Após arrasar jogadores, João Pedro Sousa é suspenso pelo Al-Raed

Continuidade do treinador português no futebol dos Emirados Árabes Unidos está em dúvida.

Um dia após ter criticado o profissionalismo do plantel do Al-Raed, João Pedro Sousa foi suspenso pela direção do clube e a sua continuidade no futebol dos Emirados Árabes Unidos está em dúvida.

Recorde-se que, após perder com o Al-Nassr por 3-0, o treinador português acusou alguns jogadores de "falta de empenho" e de "desrespeito" pelo emblema que ocupa o 12º posto da liga saudita.