Apontam Abel à seleção canarinha: "Tem de ser o melhor treinador do Brasil"

Abel Ferreira continua a ser um dos preferidos para assumir o cargo de treinador da seleção brasileira. Muricy Ramalho, atual coordenador do São Paulo, tem o português como o favorito e explica o porquê.

"Novo selecionador? Tem de ser o melhor treinador do país, tem de ser o Abel. Ele conhece o futebol brasileiro e é um vencedor. Para comandar o Brasil, tem de se pensar em vitórias. Já demonstrou nestes anos que é o melhor. Temos de entender isso. Quando um treinador começa a ganhar muitos títulos, é porque é bom. Se não ganhou nada não serve. É um jogo. Vamos pensar no quê? Em vitórias", comentou o antigo treinador de alguns dos maiores clubes brasileiros.

No Palmeiras desde 2020, Abel Ferreira já conquistou diversos títulos no Brasil, com destaque para as duas Libertadores em anos consecutivos (2020 e 2021) e para o Brasileirão, conquistado em 2022.