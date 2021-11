Apoio a Vítor Pereira na Turquia: "Ainda acho que fizemos bem em contratá-lo"

Vítor Pereira, treinador do Fenerbahçe

Presidente do Fenerbahçe pronunciou-se sobre o treinador português.

O presidente do Fenerbahçe confirmou esta quinta-feira o apoio a Vítor Pereira no comando técnico da equipa. Ali Koç lembrou que o português não foi para o clube "por dinheiro", mas sim "para escrever história".

"Ainda acho que fizemos bem em contratá-lo", disse, acrescentando o bom papel de Pereira na aposta em jovens e na experiência que ganhou ao longo dos anos.

O treinador português, de 53 anos, está na segunda passagem pelo clube turco, que já tinha orientado em 2015/16 e em parte da época seguinte. No campeonato ocupa o sétimo lugar após 12 jornadas, com 20 pontos, a dez do líder Trabzonspor.