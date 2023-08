APOEL, treinado por Sá Pinto, avança na Liga Conferência

Equipa cipriota eliminou o Vojvodina na segunda pré-eliminatória.

Os cipriotas do APOEL, comandados pelo português Ricardo Sá Pinto, apuraram-se para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, após vencerem na sérvia o Vojvodina, por 2-1, no encontro da segunda mão.

No Estádio Karadorde, em Novi Sad, o emblema de Nicósia, que teve o luso Tomané a entrar na parte final do desafio, voltou a vencer pelo resultado da primeira mão, desta vez com golos do ganês Kingsley Sarfo, apontado aos 28 minutos, e Georgios Efrem (74), com Dejan Zukic, pelo meio, a marcar para os anfitriões.

Na próxima ronda, o APOEL vai lutar por um lugar no play-off com os georgianos do Dila Gori.