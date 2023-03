Apesar do empate, Palmeiras de Abel Ferreira segue para os "quartos" do Paulistão

Formação orientada pelo treinador português termina a fase de grupos com a melhor campanha das equipas em competição: 28 pontos (oito vitórias e quatro empates).

Apesar do empate frente ao Guarani, 0-0, no domingo, o Palmeiras de Abel Ferreira avançou para os quartos de final do Campeonato Paulista.

O "Verdão" terminou a fase de grupos no primeiro lugar do grupo D, com 28 pontos (oito vitórias e quatro empates), tendo a melhor campanha desta fase. O segundo melhor foi precisamente o São Bernardo, com 26 pontos (oito vitórias, dois empates e duas derrotas), segundo também do grupo D.

Nos quartos de final, a formação orientada pelo treinador português vai defrontar o São Bernardo. Bragantino-Botafogo, São Paulo-Água Santa e Corinthians-Ituano são os restantes jogos.